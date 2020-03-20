До боротьби з коронавірусом підключили Нацгвардію

У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу гвардійці почали нести службу спільно із працівниками поліції на пересувних мобільних та стаціонарних постах в областях, де введено режим надзвичайної ситуації - Київській, Житомирській та Чернівецькій

Фото: ngu.gov.ua

У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу гвардійці почали нести службу спільно із працівниками поліції на пересувних мобільних та стаціонарних постах в областях, де введено режим надзвичайної ситуації - Київській, Житомирській та Чернівецькій

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