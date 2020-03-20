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20 березня 2020, 09:35 13

До боротьби з коронавірусом підключили Нацгвардію

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20 березня 2020, 09:35 13
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У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу гвардійці почали нести службу спільно із працівниками поліції на пересувних мобільних та стаціонарних постах в областях, де введено режим надзвичайної ситуації - Київській, Житомирській та Чернівецькій
Фото: ngu.gov.ua
У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу гвардійці почали нести службу спільно із працівниками поліції на пересувних мобільних та стаціонарних постах в областях, де введено режим надзвичайної ситуації - Київській, Житомирській та Чернівецькій

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Національної гвардії України.

Зокрема превентивні заходи здійснюються на в’їздах до Києва, Вінниці, у Дніпрі, Черкасах, в населених пунктах Ямпільського району.

Як зазначається, основна мета – підтримка громадської безпеки та забезпечення проведення обмежувально-карантинних заходів. Зокрема, правоохоронці контролюють пасажироперевізників щодо дотримання ними обмежень здійснення перевезень на час карантину.

Також з 16 березня військовослужбовці Дніпровського полку охорони громадського порядку Нацгвардії несуть службу з охорони і забезпечення безпеки на об’єкті обсервації у передмісті Дніпра.

"На території комунального закладу охорони здоров’я зараз перебувають громадяни України, які прибули з європейських країн де наразі спостерігається епідемія вірусу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.


коронавірус Нацгвардия карантин
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