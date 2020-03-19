Перший випадок коронавірусу зафіксували в Житомирі

В місті Житомир виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції

Фото: flickr

В місті Житомир виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин у Facebook, передає RegioNews.

"Сьогодні в нас перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус в місті Житомир. Це чоловік віком 56 років, він повернувся з Австрії, лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу в цієї людини", - сказав він.

Сухомлин повідомив, що стан хворого більш-менш нормальний.

Також він повідомив, що в Житомирі організовано групи медичних працівників, які будуть зустрічати мешканців Житомира в аеропорту "Бориспіль" та на станції "Київ-пасажирський", щоб максимально відслідкувати людей, які приїжджають з-за кордону.

Він зазначив, що в разі виявлення ознак хвороби вони проходитимуть експрес-тести.

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Нагадаємо, у Житомирській області чотирьох осіб перевіряють на наявність коронавирусної інфекції: двох у першій житомирській міській лікарні та в лікарні Овруча, і ще двох осіб, які повернулися з Угорщини - в Андрушівській районній лікарні.

В лікарню Коростишева Житомирської області з ознаками захворювання на COVID-19 потрапило подружжя, яке контактувало із жінкою, що померла від коронавірусної інфекції та лікувалися самостійно.

До Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.