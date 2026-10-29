Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кременчуці: двоє загиблих, 11 поранених
Російські війська 29 жовтня атакували безпілотником Кременчук Полтавської області
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок. Також загорілися припарковані автомобілі.
Внаслідок удару загинули двоє людей, ще 11 постраждали, зокрема троє дітей.
На місці працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, в четвер, 29 жовтня, російський реактивний безпілотник завдав удару по одній із платформ залізничного вокзалу Дніпра. Внаслідок атаки загинули 13 осіб, кількість поранених зросла до 13.
Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі та закликав США, Європейський Союз і країни G7 посилити санкційний тиск на Росію.
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