У МОЗ заявили про чотири сценарії боротьби з коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу COVID-19 - за прикладом Італії надавати допомогу в лікарнях 20% інфікованих, а решту лікувати амбулаторно

Фото: RegioNews

Міністерство охорони здоров’я України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу COVID-19 - за прикладом Італії надавати допомогу в лікарнях 20% інфікованих, а решту лікувати амбулаторно

Як передає RegioNews, про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 19 березня.

За його словами, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, перший – коли у нас буде один завезений випадок, потім – коли у нас буде внутрішньокраїнне поширення, і – коли у нас буде спалах.

"Зараз ми переходимо на новий етап планування і перепрофілювання наших закладів охорони здоров’я. Буквально днями ми презентуємо вам інтерактивну мапу, як розгортаються ліжка і як перепрофільовуються лікарні. Ми залишаємо по ці дві госпітальні бази, які є, – вони будуть приймати хворих, у першу чергу з коронавірусною хворобою, які будуть потребувати (цього)", - сказав він.

Також Ляшко додав, що МОЗ розробив чітко алгоритм, який базується на сценарії розвитку спалаху в Італії. "Ми бачимо, що 80% людей в Італії перехворіють легкими формами. Тому за нашими стандартами надання допомоги, які повністю адаптовані до рекомендацій ВООЗ і враховують найкращі практики КНР та Італії, ми будемо пропонувати і надавати медичну допомогу у легких випадках амбулаторно, у домашній самоізоляції", - уточнив лікар.

За його словами, для інших 20%, які будуть потребувати госпіталізації, вже чітко розпланували - "і цю мапу буде доведено (до відома) диспетчерів екстреної медичної допомоги, щоб усім було зрозуміло, куди який випадок потрібно доставити".

Як додав санлікар, ці сценарії передбачені під певну кількість хворих одночасно.

Другий сценарій – це перехід за межі стаціонарних відділень або інфекційних лікарень, коли будуть залучатися перепрофільовані заклади терапевтичного профілю, які також будуть приймати хворих із тяжкими формами коронавірусу, щоб забезпечити їм інтенсивну терапію.

Третій сценарій – в разі введення у країні надзвичайного стану, коли можна буде залучати приватні заклади охорони здоров’я, "це, знову ж таки, розширить масштаб надання медичної допомоги тим, хто її потребує", сказав Ляшко.

За його словами, наразі влада веде низку перемовин із іншими країнами щодо постачання реанімаційного обладнання та індивідуального захисту.

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Нагадаємо, станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.