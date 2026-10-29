У Харкові російський дрон влучив у навчальний заклад

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У ніч на 29 жовтня російські війська завдали удару по навчальному закладу в Харкові

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, ворог завдав удару по навчальному закладу", – написав він

Перед цим міський голова також повідомляв про російський удар по Холодногірському району Харкова. На місці влучання виникла пожежа.

Інформація про наслідки атак та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, через російські атаки в Києві пошкоджено навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету. Наразі університет оцінює завдані збитки. Міністерство освіти і науки перебуває на зв’язку з керівництвом закладу, щоб забезпечити необхідну допомогу.