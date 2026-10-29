Росіяни атакують Запоріжжя: пошкоджені багатоповерхівка, склад і авто, є поранені
Російські війська знову завдали ударів по Запоріжжю
Про це повідомляє т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих атак постраждали двоє чоловіків — 66 та 41 років. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Пошкоджені 15 транспортних засобів, складська будівля та лінія електропередач. На місці удару виникла пожежа. Також постраждав розташований поруч багатоквартирний будинок.
Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські війська атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Постраждали чотири людини.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Кременчуці: двоє загиблих, 11 поранених
29 жовтня 2026, 13:05Вже 13 поранених у Дніпрі: четверо у важкому стані, серед них – дитина
29 жовтня 2026, 12:54Росіяни вдарили по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчинки, є поранені
29 жовтня 2026, 12:36На Прикарпатті чоловік обікрав каплицю: виніс 7000 гривень пожертв
29 жовтня 2026, 12:29"Час нових, сильніших санкцій": Зеленський відреагував на удар по вокзалу в Дніпрі
29 жовтня 2026, 12:15Загиблий і 8 постраждалих: Росія атакувала Харків і 19 населених пунктів області
29 жовтня 2026, 11:51РФ вдарила дроном по електропоїзду у Дніпрі: 13 загиблих, щонайменше п'ятеро поранених
29 жовтня 2026, 11:34Заробляв на похованнях військових: у Полтаві посадовця засудили до 5 років
29 жовтня 2026, 11:28Росіяни атакували птахофабрику на Київщині: із 16 тисяч птахів врятували 15 тисяч
29 жовтня 2026, 11:12
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів