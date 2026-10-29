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29 жовтня 2026, 12:29

На Прикарпатті чоловік обікрав каплицю: виніс 7000 гривень пожертв

29 жовтня 2026, 12:29
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Яремчанський міський суд засудив чоловіка до 5 років і 6 місяців позбавлення волі за крадіжку 7000 гривень із каплиці парафії Святого Петра і Павла

Про це інформує RegioNews із посиланням на рішення суду.

Інцидент стався 19 березня 2026 року.

За матеріалами справи, чоловік приїхав із Ворохти до Яремча, відтиснув бічні двері каплиці та проник усередину. Там він розбив відерце для збору пожертв на квіти до плащаниці, зламав дерев’яну скриньку та обшукав службове приміщення. Загалом зловмисник забрав 7 000 гривень.

Причетність чоловіка до крадіжки підтвердили відбитки пальців, які збіглися з його дактилоскопічними даними. Також його пересування зафіксували камери спостереження готелів, а дані мобільного оператора вказували на перебування телефону поблизу каплиці.

У суді обвинувачений вини не визнав. Він стверджував, що приїхав до Яремча купити ремінь на сувенірному ринку, а красти не мав потреби, оскільки після звільнення зі Збройних сил України отримав значні виплати. Втім, суд відкинув його доводи.

Священнослужитель, який представляв потерпілу сторону, просив не карати чоловіка суворо та зазначив, що не має матеріальних претензій.

Водночас суд врахував попередні судимості обвинуваченого за корисливі злочини. Чоловік вийшов із колонії лише в липні 2025 року.

У підсумку його визнали винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Окрім ув’язнення, чоловік має сплатити понад 38,2 тисячі гривень за проведення експертиз.

Нагадаємо, в Києві судитимуть 35-річного іноземця, якого обвинувачують у пограбуванні жінки в парку "Нивки". Чоловік зірвав із шиї киянки золотий ланцюжок вартістю 60 тисяч гривень і втік. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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