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20 березня 2020, 13:11 12

У Києві таксисти безкоштовно возитимуть медиків на роботу

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20 березня 2020, 13:11 12
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Служби таксі Bolt та Uber, які працюють у столиці, висловили готовність безкоштовно доставляти медичних працівників на роботу
Фото: flickr
Служби таксі Bolt та Uber, які працюють у столиці, висловили готовність безкоштовно доставляти медичних працівників на роботу

Про це під час брифінгу 20 березня повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Служби таксі Bolt та Uber висловили готовність безкоштовно перевозити медичних працівників, які їдуть на роботу та з роботи", - сказав Кличко.

Він зазначив, що міська влада опрацьовує з головними лікарями медзакладів механізм втілення цієї ініціативи.

Також Кличко повідомив, що 20 березня на дороги Києва виїхали 200 додаткових маршруток.

"Також ми змінили маршрути, які раніше підвозили людей до метро, ​​деякі продовжили. Більшість транспорту пустили в спальні райони. Але бачимо, що люди все одно їздять багато", - сказав він.

Кличко попросив киян залишатися вдома і без особливої ​​необхідності не користуватися громадським транспортом.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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