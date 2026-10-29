Фото: ДСНС

Кількість загиблих та постраждалих внаслідок уданів РФ по Чернігову та Кременчуку продовжує зростати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужби ОВА.

У центрі Чернігова російський удар забрав життя двох 15-річних дівчаток. Число постраждалих збільшилось до 15 людей, серед них – троє дітей.

Наразі 11 постраждалих перебувають у лікарнях, решті медики надали допомогу на місці. Атака спричинила значні руйнування, на місці працюють екстрені служби.

У Кременчуці на Полтавщині кількість загиблих зросла до трьох. Ще 15 людей дістали поранення, серед них троє дітей.

Нагадаємо, ворожі війська серед дня 29 жовтня вдарили по Чернігову "Бандероллю". У Кременчуці російський дрон влучив у багатоповерхівку.