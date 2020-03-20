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20 марта 2020, 15:18 11

Кличко не исключает запрет передвижения общественным транспортом

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20 марта 2020, 15:18 11
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В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице
Фото: flickr
В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "112 Украина", передает RegioNews.

"За прошедшие сутки количество заболеваний в Украине увеличилось почти вдвое, если количество будет увеличиваться, мы не исключаем, что можем вообще ограничить передвижение транспортом нашим городом", - сказал Кличко.

Он уточнил, что в таком случае общественным транспортом будут пользоваться только работники коммунальных предприятий, врачи, спасатели, работники департаментов по чрезвычайным ситуациям.

Кличко также сообщил, что если инфекция будет продолжать распространение, в ближайшее время в Киеве могут ввести чрезвычайное положение.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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