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29 жовтня 2026, 11:51

Загиблий і 8 постраждалих: Росія атакувала Харків і 19 населених пунктів області

29 жовтня 2026, 11:51
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Одна людина загинула, ще восьмеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, поранені

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, вХаркові загинув 38-річний чоловік. Поранень зазнали четверо людей, ще одна 72-річна жінка пережила гостру реакцію на стрес.

У селищі Мала Данилівка постраждали 42-річна жінка та 13-річна дівчинка. У Старому Салтові поранено 75-річного чоловіка.

За даними обласної влади, російські війська застосували чотири керовані авіабомби, безпілотник "Герань-2", чотири дрони "Молнія", сім FPV-дронів і ще 19 безпілотників, тип яких встановлюють.

Унаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Харкові постраждали навчальний заклад, поштові склади, господарська споруда та низка транспортних засобів, зокрема вантажівки й автобуси.

Пошкодження також зафіксували в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах. Зокрема, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди й автомобілі.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські війська атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

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