У Києві через карантин перенесли запис учнів до перших класів

У столиці переноситься початок прийому документів до покращення епідемічної ситуації

Фото: Facebook

У столиці переноситься початок прийому документів до покращення епідемічної ситуації

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Facebook, передає RegioNews.

"Ми переносимо початок прийому документів до перших класів до покращення епідемічної ситуації. Це зроблено задля вашого максимального комфорту. Сьогодні важливо утримуватися від виходу на вулицю", - йдеться в повідомленні.

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