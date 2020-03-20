У Києві через карантин перенесли запис учнів до перших класів
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Facebook, передає RegioNews.
"Ми переносимо початок прийому документів до перших класів до покращення епідемічної ситуації. Це зроблено задля вашого максимального комфорту. Сьогодні важливо утримуватися від виходу на вулицю", - йдеться в повідомленні.
Батьків запевнили, що їм не варто турбуватися за оцінки дітей за третю навчальну чверть, яка закінчилася сьогодні.
У КМДА уточнили, що після введення системи семестрового навчання, школярі отримають тематичні бали.
Також повідомляється, що всі освітяни Києва наступного тижня отримають заробітну плату, працівники районних управлінь освіти вже здійснюють обрахунки.
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