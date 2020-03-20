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20 березня 2020, 14:28 13

У Києві через карантин перенесли запис учнів до перших класів

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20 березня 2020, 14:28 13
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У столиці переноситься початок прийому документів до покращення епідемічної ситуації
Фото: Facebook
У столиці переноситься початок прийому документів до покращення епідемічної ситуації

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Facebook, передає RegioNews.

"Ми переносимо початок прийому документів до перших класів до покращення епідемічної ситуації. Це зроблено задля вашого максимального комфорту. Сьогодні важливо утримуватися від виходу на вулицю", - йдеться в повідомленні.

Батьків запевнили, що їм не варто турбуватися за оцінки дітей за третю навчальну чверть, яка закінчилася сьогодні.

У КМДА уточнили, що після введення системи семестрового навчання, школярі отримають тематичні бали.

Також повідомляється, що всі освітяни Києва наступного тижня отримають заробітну плату, працівники районних управлінь освіти вже здійснюють обрахунки.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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