Коронавірус: Канада передасть Україні медобладнання та препарати
Про це повідомляє пресслужба Президента України, передає RegioNews.
Зазначається, що основною темою телефонної розмови стала протидія пандемії коронавірусу та надання допомоги населенню обох країн.
Зеленський поінформував Прем'єр-міністра Канади про заходи, яких вживає Україна для захисту від поширення вірусу.
Сторони відзначили готовність до координації зусиль двох країн та взаємної підтримки у боротьбі з поширенням інфекції.
"Джастін Трюдо наголосив, що Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати, - зазначили в ОП.
Трюдо також пообіцяв сприяти у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.
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Нагадаємо, також Зеленський заявляв, що Україна поверне всіх своїх громадян, хто перебуває за кордоном і не встиг повернутися до 17 березня.
17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому із-за кордону.
Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
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