Коронавірус: Канада передасть Україні медобладнання та препарати

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час телефонної розмови обговорили співпрацю країн у боротьбі з поширенням коронавірусу

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час телефонної розмови обговорили співпрацю країн у боротьбі з поширенням коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба Президента України, передає RegioNews.

Зазначається, що основною темою телефонної розмови стала протидія пандемії коронавірусу та надання допомоги населенню обох країн.

Зеленський поінформував Прем'єр-міністра Канади про заходи, яких вживає Україна для захисту від поширення вірусу.

Сторони відзначили готовність до координації зусиль двох країн та взаємної підтримки у боротьбі з поширенням інфекції.

"Джастін Трюдо наголосив, що Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати, - зазначили в ОП.

Трюдо також пообіцяв сприяти у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.

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Нагадаємо, також Зеленський заявляв, що Україна поверне всіх своїх громадян, хто перебуває за кордоном і не встиг повернутися до 17 березня.

17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому із-за кордону.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.