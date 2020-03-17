За добу в Україну повернулися понад 50 тисяч українців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Як зазначається, з-поміж понад 13 тисячі іноземців, які перетинали кордон, більше 10 тисяч прослідували на виїзд. У в’їзді в нашу країну за добу відмовили майже 400 іноземцям.
"Разом з представниками санітарного контролю проводиться опитування щодо стану здоров’я та вимірювання температури тіла осіб, які в’їжджають в Україну", - йдеться у повідомленні.
Також у службі додали, що загалом трафік на кордоні суттєво знизився. Наприклад, 15 березня, кордон всього перетнуло близько 144 тисяч осіб, а найближчим часом очікується подальше зменшення руху осіб та транспорту через кордон.
Крім того, серед українців, які повернулися додому, значаться майже 3,4 тисяч осіб, які перебували на території Польщі без транспортних засобів.
"Для цього прикордонне відомство налагодило роботу з органами місцевої влади України щодо залучення їх транспортних засобів для перевезення. Крім того, питання узгоджено з польськими колегами по лінії прикордонно-представницького апарату", - уточнили у пресслужбі.
Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску:
"Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорохуськ") – 890 українців, "Рава-Руська" ("Хребенне") – 1550 осіб, "Краківець" ("Корчова") – 950 осіб.
Як зазначається, ця робота не припинятиметься.
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Нагадаємо, раніше понад 60 українців, які "застрягли" на кордоні з Польщею, повернули додому.
Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.
Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі - у ніч на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею.
16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.
З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.
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