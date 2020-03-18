Ми всіх вас повернемо: Зеленський звернувся до українців за кордоном

Україна поверне всіх своїх громадян, хто перебуває за кордоном і не встиг повернутися до 17 березня

Україна поверне всіх своїх громадян, хто перебуває за кордоном і не встиг повернутися до 17 березня

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Ми всіх вас повернемо. Когось швидше, когось пізніше, але ви обов'язково будете на Батьківщині. Щодо тих, хто полетів чартерними рейсами у відпустку. Сьогодні держава надає максимальне сприяння туроператорам і перевізникам, щоб вони забрали українських туристів з віддалених куточків світу", - сказав він.

За його словами, налагоджено планове повернення українців з Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Домініканської Республіки, з Північної і Південної Америки.

""Що стосується інших громадян за кордоном. Вам необхідно зробити кілька кроків. Перше. Увійдіть в системі "Друг" за цим посиланням: https://friend.mfa.gov.ua/ Там повідомте МЗС про країну, де ви знаходитеся, і надайте якомога більше інформації про суть проблеми в розділі "Коментар до подорожі". Це дуже допоможе нашим дипломатам і спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому", - підкреслив президент.

Також він додав, у разі невдалої спроби зареєструватися в системі, необхідно звернутися в українське посольство або консульство на території країни, де вони знаходяться.

Крім того, урядом сформовано так звані точки хабів. Потрапивши туди, українці зможуть дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами.

"Це такі міста: Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига і Вільнюс", - уточнив він.

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Нагадаємо, станом на 17 березня Україна евакуювала 11 758 своїх громадян з різних країн світу.

Після закриття авіасполучення через пандемію коронавірусу з єгипетських курортів Шарм-ель-Шейха та Хургади повернулися до України більше 7 тисяч українців.