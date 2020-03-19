Коронавирус: Канада передаст Украине оборудование и препараты
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что основной темой телефонного разговора стало противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран.
Зеленский сообщил Премьер-министру Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса.
Стороны отметили готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержки в борьбе с распространением инфекции.
"Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты", - отметили в ОП.
Трюдо также пообещал оказать содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.
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Напомним, также Зеленский заявлял, что Украина вернет всех своих граждан, кто находится за границей и не успел вернуться до 17 марта.
17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них – более 50 тысяч – это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.
По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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