79 депутатів здали експрес-тест на коронавірус
Про це він 19 березня розповів у Facebook, передає RegioNews.
Депутат зазначив, що 7-10 березня після поїздки в Європу він перебував вдома, також відвідував ефір програми "Доброго ранку, Україно!", а після того заїхав "буквально на хвилину" в комітет Верховної Ради.
Крім того, Шахов відвідував нараду в парламенті за участю голів фракцій.
Він повідомив, що на сьогоднішній день всі 79 осіб, з якими він контактував, пройшли тест, а також підтвердив, що на коронавірус захворіла його дружина.
"Дійсно, захворіла моя дружина, є підтвердження тестів. Чекаю офіційний папір про те, що захворіла дружина", - сказав він.
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Нагадаємо, 18 березня у народного депутата України із групи "Довіра" Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом.
Народний депутат Сергій Шахов заявив, що заразився коронавірусом на території України, а не за кордоном, звідки він напередодні приїхав.
Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.
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