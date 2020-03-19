79 депутатів здали експрес-тест на коронавірус

Перевірку на наявність коронавірусної інфекції пройшли 79 народних депутатів, які контактували із нардепом Сергієм Шаховим

Фото: flickr

Перевірку на наявність коронавірусної інфекції пройшли 79 народних депутатів, які контактували із нардепом Сергієм Шаховим

Про це він 19 березня розповів у Facebook, передає RegioNews.

Депутат зазначив, що 7-10 березня після поїздки в Європу він перебував вдома, також відвідував ефір програми "Доброго ранку, Україно!", а після того заїхав "буквально на хвилину" в комітет Верховної Ради.

Крім того, Шахов відвідував нараду в парламенті за участю голів фракцій.

Він повідомив, що на сьогоднішній день всі 79 осіб, з якими він контактував, пройшли тест, а також підтвердив, що на коронавірус захворіла його дружина.

"Дійсно, захворіла моя дружина, є підтвердження тестів. Чекаю офіційний папір про те, що захворіла дружина", - сказав він.

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Нагадаємо, 18 березня у народного депутата України із групи "Довіра" Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом.

Народний депутат Сергій Шахов заявив, що заразився коронавірусом на території України, а не за кордоном, звідки він напередодні приїхав.

Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.