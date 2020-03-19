В Києві ще один випадок зараження коронавірусом - МОЗ

У четвер, 19 березня в столиці виявлено ще один випадок коронавірусної інфекції, пацієнта ізольовано

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У четвер, 19 березня в столиці виявлено ще один випадок коронавірусної інфекції, пацієнта ізольовано

Про це повідомили у МОЗ України, передає RegioNews.

"19 березня, лабораторно підтверджено 2 нові випадки інфікування Covid-19: один випадок у м. Києві, ще один – у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 19 березня в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з яких летальні.

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Нагадаємо, у Житомирській області чотирьох осіб перевіряють на наявність коронавирусної інфекції: двох у першій житомирській міській лікарні та в лікарні Овруча, і ще двох осіб, які повернулися з Угорщини - в Андрушівській районній лікарні.

В місті Житомир виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

В лікарню Коростишева Житомирської області з ознаками захворювання на COVID-19 потрапило подружжя, яке контактувало із жінкою, що померла від коронавірусної інфекції та лікувалися самостійно.

До Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.