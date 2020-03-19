15:04  19 березня
Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус
11:46  19 березня
Банкам дозволили надати пільги клієнтам по кредитах
15:25  19 березня
Коронавірус: безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб – МОП
UA | RU
UA | RU
19 березня 2020, 16:55 10

В Києві ще один випадок зараження коронавірусом - МОЗ

Читайте также
на русском языке
19 березня 2020, 16:55 10
Читайте также на русском языке
У четвер, 19 березня в столиці виявлено ще один випадок коронавірусної інфекції, пацієнта ізольовано
Фото: flickr
У четвер, 19 березня в столиці виявлено ще один випадок коронавірусної інфекції, пацієнта ізольовано

Про це повідомили у МОЗ України, передає RegioNews.

"19 березня, лабораторно підтверджено 2 нові випадки інфікування Covid-19: один випадок у м. Києві, ще один – у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 19 березня в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з яких летальні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, у Житомирській області чотирьох осіб перевіряють на наявність коронавирусної інфекції: двох у першій житомирській міській лікарні та в лікарні Овруча, і ще двох осіб, які повернулися з Угорщини - в Андрушівській районній лікарні.

В місті Житомир виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

В лікарню Коростишева Житомирської області з ознаками захворювання на COVID-19 потрапило подружжя, яке контактувало із жінкою, що померла від коронавірусної інфекції та лікувалися самостійно.

До Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.


коронавірус Київ
Через карантин у столиці зменшилась кількість ДТП
19 березня 2020, 16:44
Перший випадок коронавірусу зафіксували в Житомирі
19 березня 2020, 16:18
Стало відомо, скільки людей перебуває в ізоляції на Полтавщині
19 березня 2020, 16:11
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Всі блоги »
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »