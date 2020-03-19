В Києві ще один випадок зараження коронавірусом - МОЗ
Про це повідомили у МОЗ України, передає RegioNews.
"19 березня, лабораторно підтверджено 2 нові випадки інфікування Covid-19: один випадок у м. Києві, ще один – у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 19 березня в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з яких летальні.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, у Житомирській області чотирьох осіб перевіряють на наявність коронавирусної інфекції: двох у першій житомирській міській лікарні та в лікарні Овруча, і ще двох осіб, які повернулися з Угорщини - в Андрушівській районній лікарні.
В місті Житомир виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
В лікарню Коростишева Житомирської області з ознаками захворювання на COVID-19 потрапило подружжя, яке контактувало із жінкою, що померла від коронавірусної інфекції та лікувалися самостійно.
До Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.
Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
- 17:10 19 березня У Черкасах людей, які хворіють, намагаються запроторити до поліції
- 17:06 19 березня Меру Івано-Франківська пояснили, чому працює "Епіцентр"
- 16:55 19 березня В Києві ще один випадок зараження коронавірусом - МОЗ
- 16:54 19 березня У Раді говорять, що компенсації люстрованим чиновникам "потягнуть" на мільярди гривень
- 16:53 19 березня В Луганській області СБУ знайшла схрон зі зброєю, викраденою у 2014 році з Криму
- 16:52 19 березня На Чернігівщині підозрюють нові випадки зараженням COVID-19
- 11:24 19 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус