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19 березня 2020, 18:32 10

У вихідні в аптеках мають з'явитися медичні маски - Віктор Ляшко

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19 березня 2020, 18:32 10
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пообіцяв, що маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пообіцяв, що маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу

Про це Віктор Ляшко сказав під час брифінгу в четвер, 19 березня, пише RegioNews.

"Ми зіткнулися з глобальним дефіцитом засобів індивідуального захисту, який є у світі. І уряд вжив жорсткі обмеження: заборону експорту і реекспорту з території України, як хірургічних масок, так і інших засобів індивідуального захисту", - сказав він.

Також є домовленості з вітчизняними виробниками про ліквідацію дефіциту.

"Найближчим часом ми очікуємо поповнення українського ринку засобами індивідуального захисту. І в суботу-п'ятницю очікується, що хірургічні маски повинні з'явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напругу буде знято. Над цим працюють усі міністерства ", - сказав Ляшко.

Також найближчим часом МОЗ запустить карту з поточною ситуацією в лікарнях України в зв'язку з коронавірусом.

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