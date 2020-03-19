У вихідні в аптеках мають з'явитися медичні маски - Віктор Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пообіцяв, що маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пообіцяв, що маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу

Про це Віктор Ляшко сказав під час брифінгу в четвер, 19 березня, пише RegioNews.

"Ми зіткнулися з глобальним дефіцитом засобів індивідуального захисту, який є у світі. І уряд вжив жорсткі обмеження: заборону експорту і реекспорту з території України, як хірургічних масок, так і інших засобів індивідуального захисту", - сказав він.

Також є домовленості з вітчизняними виробниками про ліквідацію дефіциту.

"Найближчим часом ми очікуємо поповнення українського ринку засобами індивідуального захисту. І в суботу-п'ятницю очікується, що хірургічні маски повинні з'явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напругу буде знято. Над цим працюють усі міністерства ", - сказав Ляшко.

Також найближчим часом МОЗ запустить карту з поточною ситуацією в лікарнях України в зв'язку з коронавірусом.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)