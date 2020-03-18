В Україні можуть посилити карантинні заходи - МОЗ

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець заявив, що в зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні можуть ще більше посилити обмеження на час карантину

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Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець заявив, що в зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні можуть ще більше посилити обмеження на час карантину

Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

"Влада робить дуже правильні кроки, і у разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим. Навіть якщо це комусь не подобається. Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що ситуація вкрай серйозна, і закликав громадян ставити під загрозу своє здоров’я та здоров’я близьких.

Також очільник МОЗ додав, що карантин - це не канікули чи відпустка, і закликав українців залишатися вдома.

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Нагадаємо, 18 березня в МОЗ підтвердили, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є нардеп Сергейй Шахов. Апарат Верховної Ради разом із МОЗ України через наявність коронавірусу в одного із народних депутатів проводять усі необхідні дослідження та епідемічне розслідування

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.