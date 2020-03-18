У нардепа Шахова підтвердили наявність коронавірусу
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий" в середу ввечері, передає RegioNews.
"Півгодини тому, я отримав з лабораторії офіційну відповідь - позитивний тест на коронавірус", - повідомив Шахов.
Він додав, що хворіє вже п'ять діб, але відчуває себе добре і перебуває вдома в ізоляції.
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Нагадаємо, 18 березня в МОЗ підтвердили, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є нардеп Сергейй Шахов. Апарат Верховної Ради разом із МОЗ України через наявність коронавірусу в одного із народних депутатів проводять усі необхідні дослідження та епідемічне розслідування
Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
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