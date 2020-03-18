В Украине могут ужесточить карантинные мероприятия - МОЗ

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что связи с пандемией коронавируса в Украине могут еще больше усилить ограничения на время карантина

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Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что связи с пандемией коронавируса в Украине могут еще больше усилить ограничения на время карантина

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

"Власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Он отметил, что ситуация крайне серьезная, и призвал граждан не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье своих близких.

Также глава добавил, что карантин - это не каникулы или отпуск, и призвал украинцев оставаться дома.

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Напомним, 18 марта в Минздраве Украины подтвердили, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть нардеп Сергейй Шахов. Аппарат Верховной Рады вместе с Минздравом Украины из-за наличия коронавируса у одного из народных депутатов проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.