В Росії вже майже 100 хворих на коронавірус, але карантин ще "не на часі"

В Росії упродовж доби 16 березня кількість заражених коронавірусною інфекцією виросла на 30 осіб, таким чином в країні 93 людини офіційно заражені вірусом, із них 3 дітей, які зазвичай навіть не входять в групу ризику

Фото: pixabay

В Росії упродовж доби 16 березня кількість заражених коронавірусною інфекцією виросла на 30 осіб, таким чином в країні 93 людини офіційно заражені вірусом, із них 3 дітей, які зазвичай навіть не входять в групу ризику

Про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише RegioNews.

Зазначається, що під медичним наглядом знаходяться близько 15 тис осіб.

Більшість хворих в останні два тижні відвідували інші країни - Італію, Францію та Австрію. Ще одна людина заразилася після контакту з інфікованим.

Однак таке катастрофічне зростання кількості хворих, схоже, не сильно турбує російську владу. Судячи із моніторингу російських ЗМІ, ідея запровадження загальнонаціонального карантину в інформаційному просторі відсутня.

Обов'язкову обсервацію на 14 діб запровадили в Москві лише для осіб, які прибувають із США, Великобританії, держав Європейського Союзу, України, Білорусії і всіх держав Європи, що не входять в ЄС.

Раніше в список країн, після яких потрібна самоізоляція, входили Китай, Південна Корея, Італія, Франція, Німеччина, Іспанія і Іран.

Також 16 березня нібито в рамках заходів боротьби із поширенням інфекції РФ частково закрила кордон з Білоруссю.

У відповідь президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Росію "палаючою від коронавірусу". Він заявив, що на відміну від Росії, в Білорусі "відносно спокійна ситуація", однак Білорусь теж не закрила кордони та не ввела карантин попри 27 зафіксованих випадків коронавірусної інфекції.

Україна ще 12 березня перекрила усі контрольно-пропускні пункти на кордоні з державами-сусідами до 3 квітня. Саме до цієї дати по всій Україні введено карантин через коронавірус.

Російська влада вирішила також не впускати до себе українців. Сьогодні, 16 березня на російсько-українскому кордоні почали закриватися пункти пропуску.

Однак як пишуть російські ЗМІ, влада Росії тільки розглядає можливість обмеження виїзду росіян за межі країни з 18 березня, і тимчасову заборону на в'їзд іноземців на територію РФ.

При цьому росіяни і власники виду на проживання у РФ зможуть безперешкодно в'їжджати в країну.

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Нагадаємо, що КПВВ "Станиця Луганська" закривають на два тижні.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через карантин у країні призупиняє рух та обмежує маршрут низки приміських та регіональних поїздів, що курсують через державний кордон

"Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.