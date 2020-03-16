В Росії вже майже 100 хворих на коронавірус, але карантин ще "не на часі"
Про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише RegioNews.
Зазначається, що під медичним наглядом знаходяться близько 15 тис осіб.
Більшість хворих в останні два тижні відвідували інші країни - Італію, Францію та Австрію. Ще одна людина заразилася після контакту з інфікованим.
Однак таке катастрофічне зростання кількості хворих, схоже, не сильно турбує російську владу. Судячи із моніторингу російських ЗМІ, ідея запровадження загальнонаціонального карантину в інформаційному просторі відсутня.
Обов'язкову обсервацію на 14 діб запровадили в Москві лише для осіб, які прибувають із США, Великобританії, держав Європейського Союзу, України, Білорусії і всіх держав Європи, що не входять в ЄС.
Раніше в список країн, після яких потрібна самоізоляція, входили Китай, Південна Корея, Італія, Франція, Німеччина, Іспанія і Іран.
Також 16 березня нібито в рамках заходів боротьби із поширенням інфекції РФ частково закрила кордон з Білоруссю.
У відповідь президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Росію "палаючою від коронавірусу". Він заявив, що на відміну від Росії, в Білорусі "відносно спокійна ситуація", однак Білорусь теж не закрила кордони та не ввела карантин попри 27 зафіксованих випадків коронавірусної інфекції.
Україна ще 12 березня перекрила усі контрольно-пропускні пункти на кордоні з державами-сусідами до 3 квітня. Саме до цієї дати по всій Україні введено карантин через коронавірус.
Російська влада вирішила також не впускати до себе українців. Сьогодні, 16 березня на російсько-українскому кордоні почали закриватися пункти пропуску.
Однак як пишуть російські ЗМІ, влада Росії тільки розглядає можливість обмеження виїзду росіян за межі країни з 18 березня, і тимчасову заборону на в'їзд іноземців на територію РФ.
При цьому росіяни і власники виду на проживання у РФ зможуть безперешкодно в'їжджати в країну.
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Нагадаємо, що КПВВ "Станиця Луганська" закривають на два тижні.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через карантин у країні призупиняє рух та обмежує маршрут низки приміських та регіональних поїздів, що курсують через державний кордон
"Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів
Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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