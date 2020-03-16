Зеленський закликав заборонити планові операції і перепрофілювати лікарні

Президент України Володимир Зеленський запропонував здійснювати в лікарнях тільки термінові і невідкладні заходи

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Президент України Володимир Зеленський запропонував здійснювати в лікарнях тільки термінові і невідкладні заходи

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідні рішення він буде пропонувати на запланованому на вечір засіданні уряду.

"Міністерству охорони здоров'я - тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Здійснювати тільки термінові і невідкладні заходи", - сказав Зеленський.

На його думку, медустанови потрібно максимально підготувати і перепрофілювати для прийому і лікування інфікованих хворих у важкому стані.

Також він запропонував розробити механізм доставки ліків працівниками "Укрпошти" для літніх людей.

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