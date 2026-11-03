Ілюстративне фото: ДТЕК

У ніч на 3 листопада та вранці російські війська масовано атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Ворог застосував десятки ракет і безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Внаслідок атак станції зазнали масштабних руйнувань і повністю зупинили генерацію електроенергії.

У компанії наголосили, що, попри постійні удари РФ, продовжують працювати над підтримкою української енергосистеми.

Нагадаємо, на Вінниччині більшість населених пунктів залишилася без світла – через російські удари пошкоджені енергетичні об'єкти та лінії електропередач.