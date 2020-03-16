Текст законопроєкту про коронавірус з'явився на сайті Ради
Про це свідчать дані сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
"З метою запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 серед населення України підготовлено проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України спрямованих, на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту Закону.
Законопроєкт передбачає, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Законопроєкт було зареєстровано і передано на розгляд керівництву Верховної Ради 16 березня.
Його авторами є група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлом Радуцьким.
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