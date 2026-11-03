Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Черкасах через ворожу атаку загорілося приватне домоволодіння. Пошкоджені щонайменше чотири будинки. Медики надали допомогу двом постраждалим.

У селі Слобода Черкаського району російський удар спричинив пожежу в будинку. Її ліквідували рятувальники разом із місцевою пожежною командою.

На Звенигородщині пошкоджена будівля недіючого підприємства, де також виникла пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада та вранці російські війська масовано атакували три ТЕС ДТЕК. Ворог застосував десятки ракет і безпілотників.