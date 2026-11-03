Російський дрон вдарив по Одещині: пошкоджені автомобілі
Вранці 3 листопада російські війська продовжили атакувати Одеську область
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок удару безпілотника пошкоджені шість легкових автомобілів та одна вантажівка.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, в ніч на 3 листопада російські війська знову атакували південь Одеської області. Серйозно пошкоджений об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі"
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