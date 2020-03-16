Пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом працюють - Демченко

Пункти пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом працюють у штатному режимі

Фото: Укрінформ

Пункти пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом працюють у штатному режимі

Про це повідомляє RegioNews з посиланнм на Укрінформ.

"КПВВ з окупованим Кримом працюють у штатному режимі, без обмежень", - сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Демченко пообіцяв уточнити інформацію щодо можливого закриття кордону з Кримом з боку окупантів. Наразі українській стороні така інформація не надходила.

Трохи раніше окупаційна влада Криму запропонувала федеральній владі у Москві закрити адміністративний кордон з Україною.

Про це повідомив так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов на зустрічі з місцевими ЗМІ. За його словами, його ініціативу підтримує ФСБ Росії. Аксьонов заявив, що, на його думку, на кордоні з материковою Україною місцеві пункти пропуску повинні бути закриті в рамках профілактичних заходів.

Нагадаємо, що КПВВ "Станиця Луганська" закривають на два тижні.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через карантин у країні призупиняє рух та обмежує маршрут низки приміських та регіональних поїздів, що курсують через державний кордон

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Нагадаємо, "Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.