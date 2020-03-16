10:22  16 березня
Консульства України призупинили видачу віз
14:33  16 березня
Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС
10:53  16 березня
Агресія проти України: ЄС продовжив санкції проти Росії
UA | RU
UA | RU
16 березня 2020, 19:33 5

Пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом працюють - Демченко

Читайте также
на русском языке
16 березня 2020, 19:33 5
Читайте также на русском языке
Пункти пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом працюють у штатному режимі
Фото: Укрінформ
Пункти пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом працюють у штатному режимі

Про це повідомляє RegioNews з посиланнм на Укрінформ.

"КПВВ з окупованим Кримом працюють у штатному режимі, без обмежень", - сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Демченко пообіцяв уточнити інформацію щодо можливого закриття кордону з Кримом з боку окупантів. Наразі українській стороні така інформація не надходила.

Трохи раніше окупаційна влада Криму запропонувала федеральній владі у Москві закрити адміністративний кордон з Україною.

Про це повідомив так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов на зустрічі з місцевими ЗМІ. За його словами, його ініціативу підтримує ФСБ Росії. Аксьонов заявив, що, на його думку, на кордоні з материковою Україною місцеві пункти пропуску повинні бути закриті в рамках профілактичних заходів.

Нагадаємо, що КПВВ "Станиця Луганська" закривають на два тижні.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через карантин у країні призупиняє рух та обмежує маршрут низки приміських та регіональних поїздів, що курсують через державний кордон

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.


Коронавирус карантин Крим пограничники граница КПВВ
Зеленський закликав заборонити планові операції і перепрофілювати лікарні
16 березня 2020, 18:54
Тернопіль заборонив ввезення товарів з Чернівецької та Житомирської областей
16 березня 2020, 18:45
В Донецькій області є чотири підозри на коронавірус – ОДА
16 березня 2020, 18:43
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 березня 2020, 14:01
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »