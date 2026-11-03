РФ вдарила по АЗС на Рівненщині: виникла пожежа, є постраждалий
Вранці 3 листопада росіяни атакували АЗС у Сарненському районі
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
Через атаку на АЗС загорілися обладнання та автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу.
Постраждав один чоловік – його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, у Рівненській області внаслідок нічної російської атаки пошкоджено підстанцію НЕК "Укренерго".
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