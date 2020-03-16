"Укрзалізниця" призупиняє рух приміських поїздів через кордон

"Укрзалізниця" через карантин у країні призупиняє рух та обмежує маршрут низки приміських та регіональних поїздів, що курсують через державний кордон

Фото: flickr.com

"Укрзалізниця" через карантин у країні призупиняє рух та обмежує маршрут низки приміських та регіональних поїздів, що курсують через державний кордон

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