В Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом – МОЗ
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Центр громадського здоров’я України у Facebook.
"З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію. За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.
Як зазначається, два нових випадки зафіксували у Чернівецькій області у двох жінок. За даними МОЗ, пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами.
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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
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