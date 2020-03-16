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16 березня 2020, 10:00 26

В Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом – МОЗ

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16 березня 2020, 10:00 26
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Станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом
Фото: flickr
Станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Центр громадського здоров’я України у Facebook.

"З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію. За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

Як зазначається, два нових випадки зафіксували у Чернівецькій області у двох жінок. За даними МОЗ, пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами.

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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.


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