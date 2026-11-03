Приїзд Буданова на Борщагівку викликав бурхливу реакцію в соцмережах

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Приїзд очільника Офісу Президента Кирила Буданова до Петропавлівської Борщагівки став темою активного обговорення в соцмережах. Політологи та користувачі по-різному оцінюють його появу на місці конфлікту

Про це пише RegioNews.

Політтехнолог Олексій Голобуцький звернув увагу на те, що до приїзду Буданова ситуація лише загострювалася. Зокрема, він поставив під сумнів доцільність присутності на місці командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, вважаючи, що це могло додати ваги провокації.

Водночас появу Буданова Голобуцький оцінив як фактор, що допоміг зупинити ескалацію.

"Чіткі команди, легкий сарказм, контроль над ситуацією і конкретні дії", – так політтехнолог охарактеризував поведінку очільника ОП.

На його думку, інцидент продемонстрував, наскільки небезпечними можуть бути інформаційні провокації, особливо на тлі суспільного невдоволення. Він також наголосив на необхідності системної протидії штучному розкручуванню конфліктів та відкритої комунікації влади щодо мобілізації.

Схожу оцінку діям Буданова висловив політолог Віктор Таран. За його словами, приїзд посадовця допоміг знизити напругу, адже його авторитет вплинув на перебіг розмови з людьми.

"Кричати на камеру – це одне, а говорити з Будановим в очі зовсім інше. Авторитет таки вирішує", – написав Таран.

Водночас політолог звернув увагу на чинники, які, на його думку, сприяли загостренню ситуації:

суспільну втому,

недовіру до влади,

чутки про мобілізацію,

поширення неперевіреної інформації в анонімних Telegram-каналах.

У соцмережах також зазначають, що втручання Буданова,допомогло спростувати повідомлення про нібито 40 заручників, які зазнали катувань, а також організувати медичну допомогу військовослужбовцям, які її потребували.

Окремі користувачі розглядають інцидент як можливу спробу штучного розпалювання суспільного конфлікту.

Як відомо, після сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині очільник ОП Кирило Буданов заявив про підготовку всіх рішень для "адекватної реакції та запобігання провокаціям".

Нагадаємо, скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ.

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