В России уже почти 100 больных коронавирусом, но ввод карантина "пока не горит"

В России в течение суток 16 марта количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 30 человеки общее число больных достигло 93 человек, среди которых трое детей, которые обычно даже не входят в группу риска

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В России в течение суток 16 марта количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 30 человеки общее число больных достигло 93 человек, среди которых трое детей, которые обычно даже не входят в группу риска

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет RegioNews.

Отмечается, что под медицинским контролем находятся около 15 тысяч человек.

Большинство больных в последние две недели посещали другие страны - Италию, Францию ​​и Австрию. Еще один человек заразился после контакта с инфицированным.

Однако такой катастрофический рост количества больных, похоже, не сильно беспокоит российские власти. Судя по мониторингу российских СМИ, идея введения общенационального карантина в информационном пространстве отсутствует.

Обязательную обсервацию на 14 суток ввели в Москве только для лиц, прибывающих из США, Великобритании, стран Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС.

Ранее в список стран, после которых требуется самоизоляция, входили Китай, Южная Корея, Италия, Франция, Германия, Испания и Иран.

Также 16 марта якобы в рамках мер борьбы с распространением инфекции РФ частично закрыла границу с Беларусью.

В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию "полыхающей от коронавируса". Он заявил, что в отличие от России, в Беларуси "относительно спокойная ситуация", однако Беларусь тоже не закрыла границы и не ввела карантин несмотря на 27 зафиксированных случаев коронавирусной инфекции.

Украина еще 12 марта перекрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с государствами-соседями до 3 апреля. Именно к этой дате по всей Украине введен карантин из коронавирус.

Российские власти решили также не впускать к себе украицев. Сегодня, 16 марта на российско-украинской границе начали закрываться пункты пропуска.

Однако как пишут российские СМИ, власти России только рассматривают возможность ограничения выезда россиян за пределы страны с 18 марта, и временный запрет на въезд иностранцев на территорию РФ.

При этом россияне и владельцы вида на жительство в РФ смогут беспрепятственно въезжать в страну.

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Напомним, что КПВВ "Станица Луганская" закрывают на две недели.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" через карантин в стране приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, следующих через государственную границу

"Укрзалізниця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов отменены международные поезда - без взимания дополнительных сборов

По Состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.