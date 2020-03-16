В России уже почти 100 больных коронавирусом, но ввод карантина "пока не горит"
Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет RegioNews.
Отмечается, что под медицинским контролем находятся около 15 тысяч человек.
Большинство больных в последние две недели посещали другие страны - Италию, Францию и Австрию. Еще один человек заразился после контакта с инфицированным.
Однако такой катастрофический рост количества больных, похоже, не сильно беспокоит российские власти. Судя по мониторингу российских СМИ, идея введения общенационального карантина в информационном пространстве отсутствует.
Обязательную обсервацию на 14 суток ввели в Москве только для лиц, прибывающих из США, Великобритании, стран Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС.
Ранее в список стран, после которых требуется самоизоляция, входили Китай, Южная Корея, Италия, Франция, Германия, Испания и Иран.
Также 16 марта якобы в рамках мер борьбы с распространением инфекции РФ частично закрыла границу с Беларусью.
В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию "полыхающей от коронавируса". Он заявил, что в отличие от России, в Беларуси "относительно спокойная ситуация", однако Беларусь тоже не закрыла границы и не ввела карантин несмотря на 27 зафиксированных случаев коронавирусной инфекции.
Украина еще 12 марта перекрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с государствами-соседями до 3 апреля. Именно к этой дате по всей Украине введен карантин из коронавирус.
Российские власти решили также не впускать к себе украицев. Сегодня, 16 марта на российско-украинской границе начали закрываться пункты пропуска.
Однако как пишут российские СМИ, власти России только рассматривают возможность ограничения выезда россиян за пределы страны с 18 марта, и временный запрет на въезд иностранцев на территорию РФ.
При этом россияне и владельцы вида на жительство в РФ смогут беспрепятственно въезжать в страну.
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Напомним, что КПВВ "Станица Луганская" закрывают на две недели.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" через карантин в стране приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, следующих через государственную границу
"Укрзалізниця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов отменены международные поезда - без взимания дополнительных сборов
По Состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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