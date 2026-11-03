Удар по енергетиці та залізниці: Росія атакувала 14 регіонів України

Фото: Національна поліція

У ніч на 3 листопада російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру України дронами та ракетами. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії у дев'яти областях

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, росіяни атакували великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині. Також пошкоджень зазнали важливі підстанції, зокрема у західних областях України.

Руйнування зафіксували як на об'єктах виробництва електроенергії, так і в мережах її передачі.

Крім енергетики, під ударом опинилася залізнична інфраструктура. У Запоріжжі пошкоджено пасажирські вагони, тепловози та вокзал, а в Ковелі – електровоз.

Також російські війська атакували виробничі підприємства та склади бізнесу на Київщині, Житомирщині, Вінниччині й Дніпропетровщині.

Загалом обстріли та руйнування зафіксували у 14 регіонах.

Наразі на місцях працюють енергетики, залізничники, медики, рятувальники ДСНС і поліція. Фахівці вже розпочали відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях.