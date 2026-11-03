00:20  03 листопада
Співачка Олена Тополя знайшла вдома "прослушку"
08:44  03 листопада
На Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми: є постраждалі
12:17  03 листопада
Вийшов із дому й зник: на Львівщині пенсіонера знайшли у канаві
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2026, 11:11

У Харкові затримали продавчиню, яка наводила російські ракети на місто

03 листопада 2026, 11:11
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки викрила та затримала у Харкові продавчиню, яка передавала російським спецслужбам інформацію про розташування українських військових і потенційні цілі для обстрілів

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору російських спецслужб після публікації прокремлівських коментарів у Telegram-чатах. Після вербування вона обходила вулиці міста та фотографувала будівлі, поблизу яких перебували українські військові й техніка.

Отримані матеріали інформаторка надсилала російському куратору. Крім того, вона відстежувала місця паркування автомобілів ЗСУ та передавала відповідні фотографії.

У СБУ повідомляють, що наступним завданням жінки мала стати участь у підготовці терактів проти українських військовослужбовців, які поверталися з передової після ротації.

Співробітники спецслужби завчасно викрили її діяльність, задокументували контакти з представниками РФ та затримали за місцем проживання. Під час обшуків вилучили телефон із фотографіями військових об'єктів і листуванням із російським куратором.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її дій як державної зради.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків СБУ агент рф співпраця з ворогом держзрада злив інформації
Російський агент коригував удари по Нікополю та готував теракт: його засудили до 15 років
02 листопада 2026, 20:17
СБУ викрила агітаторів, які закликали ще більше атакували Україну
02 листопада 2026, 13:40
77 номерів для конспірації: СБУ викрила агента ФСБ у лавах ЗСУ
30 жовтня 2026, 09:56
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Троє 16-річних дівчат загинули в ДТП у Бродах: справу п’яного водія передали до суду
03 листопада 2026, 15:59
На Рівненщині зіткнулися Infiniti і трактор: четверо травмованих
03 листопада 2026, 15:48
Росія атакувала аграрне підприємство на Житомирщині: 4 людей постраждали
03 листопада 2026, 15:27
На Дніпропетровщині військовий продавав відкуп від в'язниці за СЗЧ
03 листопада 2026, 14:55
Російський дрон влучив у будинок на Київщині: загинула 14-річна дитина
03 листопада 2026, 14:38
10 тисяч "зеленими": НАБУ викрило схему на будівництві на Закарпатті
03 листопада 2026, 14:30
Росіяни вдарили по Буковині двічі за ніч: що відомо про наслідки
03 листопада 2026, 14:19
199 ФОПів і 22,6 млн грн: Гетманцев заявив про недоплату податків ЦПК Шабуніна
03 листопада 2026, 13:56
У Дніпрі завершили рятувальну операцію: двоє загиблих і 20 поранених
03 листопада 2026, 13:34
Скандал на Борщагівці: "модель російської стратегії цієї зими в мініатюрі"
03 листопада 2026, 13:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Ягун
Юрій Бутусов
Всі блоги »