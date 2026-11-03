У Харкові затримали продавчиню, яка наводила російські ракети на місто

Фото: СБУ

Служба безпеки викрила та затримала у Харкові продавчиню, яка передавала російським спецслужбам інформацію про розташування українських військових і потенційні цілі для обстрілів

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору російських спецслужб після публікації прокремлівських коментарів у Telegram-чатах. Після вербування вона обходила вулиці міста та фотографувала будівлі, поблизу яких перебували українські військові й техніка.

Отримані матеріали інформаторка надсилала російському куратору. Крім того, вона відстежувала місця паркування автомобілів ЗСУ та передавала відповідні фотографії.

У СБУ повідомляють, що наступним завданням жінки мала стати участь у підготовці терактів проти українських військовослужбовців, які поверталися з передової після ротації.

Співробітники спецслужби завчасно викрили її діяльність, задокументували контакти з представниками РФ та затримали за місцем проживання. Під час обшуків вилучили телефон із фотографіями військових об'єктів і листуванням із російським куратором.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її дій як державної зради.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.