Судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити піднімати танкер
Власник лежачого на одеському пляжі танкера Delfi подав судовий позов, вимагаючи заборонити піднімати корабель
Про це повідомляє UNN з посиланням на джерела в суді,пише Regionews.
За інформацією видання, в Господарському суді Києва судновласник вимагає, щоб держава не вживало жодних заходів щодо танкера.
Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.
Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханового через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в морі.
24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.
3 серпня голова ОДА Куций заявив, що танкер "Делфі" можуть діставати по частинах. Збитки природі від танкера Delfi оцінюють вже в 20 тис. доларів.
10 серпня в Одесі почалися підготовчі роботи з підняття танкера Delfi, які буде виконувати приватна компанія за свій рахунок без залучення грошей з бюджету.
13 серпня "Delfi" обіцяли прибрати до Дня незалежності.