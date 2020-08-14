Судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити піднімати танкер

Танкер обіцяли прибрати з пляжу до Дня незалежності

Танкер обіцяли прибрати з пляжу до Дня незалежності

Фото: Думская

Про це повідомляє UNN з посиланням на джерела в суді,пише Regionews.

За інформацією видання, в Господарському суді Києва судновласник вимагає, щоб держава не вживало жодних заходів щодо танкера.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханового через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в морі.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.

10 серпня в Одесі почалися підготовчі роботи з підняття танкера Delfi, які буде виконувати приватна компанія за свій рахунок без залучення грошей з бюджету.

13 серпня "Delfi" обіцяли прибрати до Дня незалежності.