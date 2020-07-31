Збитки природі від танкера Delfi оцінюють вже в 20 тис. доларів

Збиток оцінювався за формулою: 280 доларів за 1 кг вилитих у море нафтопродуктів

Збиток оцінювався за формулою: 280 доларів за 1 кг вилитих у море нафтопродуктів

Фото: Думська

Глава Держекоінспеції Андрій Мальований заявив, що затонувший в районі одеського пляжу "Дельфін" танкер Delfi вже завдав шкоди екології на 20 тисяч доларів.

Про це він повідомив в ефірі NewsOne, передає RegioNews.

Він уточнив, що зараз не можна остаточно оцінити суму збитків - оскільки танкер досі не евакуйований з місця аварії і можливі нові витоку нафтопродуктів.

Я сподіваюся, що не доведеться підрядникам розрізати судно, що зможе нанести більшої шкоди навколишньому середовищу. Остаточна сума збитків буде нарахована за результатами завершення робіт з підйому та відбуксирування судна", - сказав голова Держекоінспекції.

Але поки за методикою нарахування збитків Держекоінспекцією в Одеській області нараховано вже близько 20 тисяч доларів.

Мальований зазначив, що методика передбачає оцінювання збитків за формулою - 280 доларів за 1 кг нафтопродуктів.

За його словами, всі дані вже передані в правоохоронні органи.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в море.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.