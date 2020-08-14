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14 августа 2020, 19:20 4

Судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер

14 августа 2020, 19:20 4
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Танкер обещали убрать с пляжа до Дня независимости
Фото: Думская
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Владелец лежащего на одесском пляже танкера Delfi подал судебный иск, требуя запретить поднимать корабль

Об этом сообщает UNN со ссылкой на источники в суде,пишет Regionews.

По информации издания, в Хозяйственном суде Киева судовладелец требует, чтобы государство не предпринимало никаких мер в отношении танкера.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханова через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля с Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.

3 августа председатель ОГА Куцый заявил, что танкер "Делфи" могут доставать по частям. Ущерб природе от танкера Delfi оценивают уже в 20 тыс. долларов.

10 августа в Одессе начались подготовительные работы по поднятию танкера Delfi, которые будет выполнять частная компания за свой счет без привлечения денег из бюджета.

13 августа "Delfi” обещали убрать до Дня независимости.

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