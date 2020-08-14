Судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер

Танкер обещали убрать с пляжа до Дня независимости

Танкер обещали убрать с пляжа до Дня независимости

Фото: Думская

Об этом сообщает UNN со ссылкой на источники в суде,пишет Regionews.

По информации издания, в Хозяйственном суде Киева судовладелец требует, чтобы государство не предпринимало никаких мер в отношении танкера.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханова через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля с Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.

10 августа в Одессе начались подготовительные работы по поднятию танкера Delfi, которые будет выполнять частная компания за свой счет без привлечения денег из бюджета.

13 августа "Delfi” обещали убрать до Дня независимости.