Судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер
Владелец лежащего на одесском пляже танкера Delfi подал судебный иск, требуя запретить поднимать корабль
Об этом сообщает UNN со ссылкой на источники в суде,пишет Regionews.
По информации издания, в Хозяйственном суде Киева судовладелец требует, чтобы государство не предпринимало никаких мер в отношении танкера.
Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.
Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханова через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.
24 июля с Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.
3 августа председатель ОГА Куцый заявил, что танкер "Делфи" могут доставать по частям. Ущерб природе от танкера Delfi оценивают уже в 20 тыс. долларов.
10 августа в Одессе начались подготовительные работы по поднятию танкера Delfi, которые будет выполнять частная компания за свой счет без привлечения денег из бюджета.
13 августа "Delfi” обещали убрать до Дня независимости.