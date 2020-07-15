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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 липня 2020, 17:30 3

В Одесі стався черговий витік палива із затонулого танкера Delfi

15 липня 2020, 17:30 3
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Забруднення води топливом вдалося локалізувати
Забруднення води топливом вдалося локалізувати
Фото: Facebook
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В Одесі із затонулого танкера Delfi відбувся черговий розлив пального, в результаті чого було забруднено прибережні води.

Про це в Facebook повідомляє Адміністрація Одеського морського порту, передає RegioNews.

Пляму пального зафіксували працівники Одеської філії адміністрації порту у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції.

За результатами огляду інспектором Державної екологічної інспекції в Одеській області відібрані проби в районі судна Delfi, про що складено відповідний акт", - йдеться в повідомленні.

Причиною забруднення попередньо вважають пошкодження бонового кріплення внаслідок несприятливих метеорологічних умов.

Для локалізації плями представники судновласника обробили поверхню води сорбентом і зафіксували та закріпили бонове загородження.

Нагадаємо, раніше в Одесі закрили пляж біля затонулого танкера Delfi.

Одеса Delfi Танкер паливо екологія
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