В Одесі стався черговий витік палива із затонулого танкера Delfi
В Одесі із затонулого танкера Delfi відбувся черговий розлив пального, в результаті чого було забруднено прибережні води.
Про це в Facebook повідомляє Адміністрація Одеського морського порту, передає RegioNews.
Пляму пального зафіксували працівники Одеської філії адміністрації порту у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції.
За результатами огляду інспектором Державної екологічної інспекції в Одеській області відібрані проби в районі судна Delfi, про що складено відповідний акт", - йдеться в повідомленні.
Причиною забруднення попередньо вважають пошкодження бонового кріплення внаслідок несприятливих метеорологічних умов.
Для локалізації плями представники судновласника обробили поверхню води сорбентом і зафіксували та закріпили бонове загородження.
Нагадаємо, раніше в Одесі закрили пляж біля затонулого танкера Delfi.