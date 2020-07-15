В Одесі стався черговий витік палива із затонулого танкера Delfi

Забруднення води топливом вдалося локалізувати

Забруднення води топливом вдалося локалізувати

Фото: Facebook

В Одесі із затонулого танкера Delfi відбувся черговий розлив пального, в результаті чого було забруднено прибережні води.

Про це в Facebook повідомляє Адміністрація Одеського морського порту, передає RegioNews.

Пляму пального зафіксували працівники Одеської філії адміністрації порту у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції.

За результатами огляду інспектором Державної екологічної інспекції в Одеській області відібрані проби в районі судна Delfi, про що складено відповідний акт", - йдеться в повідомленні.

Причиною забруднення попередньо вважають пошкодження бонового кріплення внаслідок несприятливих метеорологічних умов.

Для локалізації плями представники судновласника обробили поверхню води сорбентом і зафіксували та закріпили бонове загородження.

Нагадаємо, раніше в Одесі закрили пляж біля затонулого танкера Delfi.