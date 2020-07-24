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24 липня 2020, 13:46 9

З Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма

24 липня 2020, 13:46 9
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Фахівці виявили пляму площею майже 7,5 тисяч квадратних метрів
Фахівці виявили пляму площею майже 7,5 тисяч квадратних метрів
Фото: з відкритих джерел
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Заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов заявив, що черговий масштабний розлив палива із затонулого танкера Delfi стався сьогодні вранці.

Про це передає RegioNews з посиланням на видання "Думська".

За словами чиновника, в 9:00 фахівці відомства виявили пляму площею майже 7,5 тис. квадратних метрів.

Бонові загородження не змогли запобігти розливу: неправильно встановлені, вони опускаються під воду і пропускають верхній шар води з плівкою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, танкер готують до нової спроби підйому. До судна підігнали плавучий кран - за його допомогою будуть заводити сталеві троси.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація морських портів України оголосила тендер з вибору підрядника, який займеться підйомом танкера. Операцію оцінили майже в 25 млн грн. Згодом ці гроші планують стягнути з власника танкера.

Після підйому, Delfi відбуксують в Чорноморськ.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в морі.

Одеса нафта море природа Танкер
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