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13 серпня 2020, 15:05 2

"Delfi" обіцяють прибрати до Дня незалежності

13 серпня 2020, 15:05 2
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Компанія "Краншип" повинна відігнати танкер з пляжу
Компанія "Краншип" повинна відігнати танкер з пляжу
Фото: Думська
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Компанія «Краншип» повинна відігнати танкер «Delfi» з одеського пляжу до Дня Незалежності України.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Regionews з посиланням на"Цензор.нет".

Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони повинні відігнати цей буксир, який став вже якимось тимчасовим "символом" на одеському пляжі", — сказав міністр.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично витікають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханову через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в морі.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.

3 серпня голова ОДА Куций заявив, що танкер "Делфі" можуть діставати по частинах. Збитки природі від танкера Delfi оцінюють вже в 20 тис. доларів.

10 серпня в Одесі почалися підготовчі роботи з підняття танкера Delfi, які буде виконувати приватна компанія за свій рахунок без залучення грошей з бюджету.

Одеса кораблі море пляж Танкер День незалежності
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