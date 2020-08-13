"Delfi" обіцяють прибрати до Дня незалежності

Компанія "Краншип" повинна відігнати танкер з пляжу

Компанія "Краншип" повинна відігнати танкер з пляжу

Фото: Думська

Компанія «Краншип» повинна відігнати танкер «Delfi» з одеського пляжу до Дня Незалежності України.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Regionews з посиланням на"Цензор.нет".

Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони повинні відігнати цей буксир, який став вже якимось тимчасовим "символом" на одеському пляжі", — сказав міністр.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично витікають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханову через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в морі.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.

10 серпня в Одесі почалися підготовчі роботи з підняття танкера Delfi, які буде виконувати приватна компанія за свій рахунок без залучення грошей з бюджету.