Розслідування справи ексміністра інфраструктури Омеляна завершене - НАБУ

У 2017 році він видав наказ про зменшення портових зборів

У 2017 році він видав наказ про зменшення портових зборів

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Про це повідомляє пресслужбуа НАБУ, передає RegioNews.

Тепер обвинувальний акт по справі колишнього міністра буде направлено до суду.

За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ вважають, що змінити розмір цих зборів могла лише Верховна Рада, а не міністр.

У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою”, - додали в НАБУ.

Дії Омеляна кваліфікували як видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження бюджету всупереч закону.

Нагадаємо, 12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна. Через тиждень детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн. 25 червня ексміністра Омеляна суд відпустив під особисте зобов`язання.