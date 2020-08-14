19:20  14 серпня
Судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити піднімати танкер
15:28  14 серпня
Справа Гандзюк: депутати Херсонської облради вирішили підтримати Мангера
17:42  14 серпня
Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2020, 19:01 4

Розслідування справи ексміністра інфраструктури Омеляна завершене - НАБУ

14 серпня 2020, 19:01 4
Читайте также на русском языке
У 2017 році він видав наказ про зменшення портових зборів
У 2017 році він видав наказ про зменшення портових зборів
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

НАБУ завершило розслідування можливих незаконних дій колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, які призвели до недоотримання бюджетом 30,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужбуа НАБУ, передає RegioNews.

Тепер обвинувальний акт по справі колишнього міністра буде направлено до суду.

За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ вважають, що змінити розмір цих зборів могла лише Верховна Рада, а не міністр.

У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою”, - додали в НАБУ.

Дії Омеляна кваліфікували як видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження бюджету всупереч закону.

Нагадаємо, 12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна. Через тиждень детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн. 25 червня ексміністра Омеляна суд відпустив під особисте зобов`язання.

суд НАБУ розслідування інфраструктура Володимир Омелян
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Нардеп від "ОПЗЖ" Німченко звернувся до НАБУ з приводу виборів на Донбасі
14 серпня 2020, 16:26
Справа Гандзюк: депутати Херсонської облради вирішили підтримати Мангера
14 серпня 2020, 15:28
Стрілянина в Мукачеві: фігуранти здалися поліції через п’ять років
14 серпня 2020, 14:56
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »