Розслідування справи ексміністра інфраструктури Омеляна завершене - НАБУ
НАБУ завершило розслідування можливих незаконних дій колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, які призвели до недоотримання бюджетом 30,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужбуа НАБУ, передає RegioNews.
Тепер обвинувальний акт по справі колишнього міністра буде направлено до суду.
За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету”, - йдеться в повідомленні.
В НАБУ вважають, що змінити розмір цих зборів могла лише Верховна Рада, а не міністр.
У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою”, - додали в НАБУ.
Дії Омеляна кваліфікували як видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження бюджету всупереч закону.
Нагадаємо, 12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна. Через тиждень детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн. 25 червня ексміністра Омеляна суд відпустив під особисте зобов`язання.