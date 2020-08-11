Танкер Delfi в Одесі обіцяють підняти без витрат із бюджету

Договір із приватними компаніями був підписаний вчора, 10 серпня

Договір із приватними компаніями був підписаний вчора, 10 серпня

Фото: Думская

В Одесі розпочалися підготовчі роботи з підняття танкера Delfi, які буде виконувати приватна компанія власним коштом без залучення грошей з бюджету.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

Одна з приватних компаній звернулася з пропозицією здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів", – написав міністр.

Криклій додав, що при виборі виконавців робіт в першу чергу орієнтувалися на два критерії – здатність виконати поставлені задачі та можливість заощадження коштів платників податків.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в море.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.