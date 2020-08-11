14:41  11 серпня
Олександра Кольченка визнали винним у бійці під посольством Білорусі
11:34  11 серпня
Садовий про заяву Степанова: у Львові не розгортають лікарні другої хвилі
13:10  11 серпня
На Донбасі побільшало пожеж: штаб ООС забив на сполох
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2020, 13:09 5

Танкер Delfi в Одесі обіцяють підняти без витрат із бюджету

11 серпня 2020, 13:09 5
Читайте также на русском языке
Договір із приватними компаніями був підписаний вчора, 10 серпня
Договір із приватними компаніями був підписаний вчора, 10 серпня
Фото: Думская
Читайте также
на русском языке

В Одесі розпочалися підготовчі роботи з підняття танкера Delfi, які буде виконувати приватна компанія власним коштом без залучення грошей з бюджету.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

Одна з приватних компаній звернулася з пропозицією здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів", – написав міністр.

Криклій додав, що при виборі виконавців робіт в першу чергу орієнтувалися на два критерії – здатність виконати поставлені задачі та можливість заощадження коштів платників податків.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в море.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.

3 серпня голова ОДА Куций заявив, що танкер "Делфі" можуть діставати по частинах. Збитки природі від танкера Delfi оцінюють вже в 20 тис. доларів.

Танкер Delfi Одеса Мінінфраструктури Владислав Криклій бюджет
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Ройтбурд йде на вибори в Одеську облраду від партії "Європейська солідарність"
11 серпня 2020, 11:51
СБУ викрила багатомільйонні зловживання при будівництві в зоні відчуження
11 серпня 2020, 11:00
Прокуратура вимагає від заступника мера Черкас повернути до бюджету 170 тисяч грн
10 серпня 2020, 11:43
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »