В Одесі у туриста з Європи знайшли понад півкілограма кокаїну

Оптову партію "товару" зловмисник віз на замовлення місцевих наркоторговців

Оптову партію "товару" зловмисник віз на замовлення місцевих наркоторговців

Понад півкілограма кокаїну знайшли співробітники Служби безпеки України у туриста з Європи

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Заборонені речовини правоохоронці виявили в особистих речах туриста під час огляду в Одеському міжнародному аеропорту. Наркотики іноземець приховав у банці з-під енергетиків.

Проведені на місці експрес-дослідження показали, що у пакунках знаходився кокаїн, а також дрібні партії екстазі та канабісу. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 1 млн грн.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Наразі іноземця затримано, йому повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші особи, причетні до наркотрафіка.

Нагадаємо, в Одесі оперативники спецслужби викрили поштовий канал контрабанди наркотиків, які доправляли в Україну, маскуючи під косметику.