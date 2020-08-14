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14 серпня 2020, 18:43 3

В Одесі у туриста з Європи знайшли понад півкілограма кокаїну

14 серпня 2020, 18:43 3
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Понад півкілограма кокаїну знайшли співробітники Служби безпеки України у туриста з Європи

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Заборонені речовини правоохоронці виявили в особистих речах туриста під час огляду в Одеському міжнародному аеропорту. Наркотики іноземець приховав у банці з-під енергетиків.

Проведені на місці експрес-дослідження показали, що у пакунках знаходився кокаїн, а також дрібні партії екстазі та канабісу. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 1 млн грн.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Наразі іноземця затримано, йому повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші особи, причетні до наркотрафіка.

Нагадаємо, в Одесі оперативники спецслужби викрили поштовий канал контрабанди наркотиків, які доправляли в Україну, маскуючи під косметику.

Одеса наркотики контрабанда СБУ туристи Європа
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