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Справа Гандзюк: депутати Херсонської облради вирішили підтримати Мангера
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14 серпня 2020, 15:28 5

Справа Гандзюк: депутати Херсонської облради вирішили підтримати Мангера

14 серпня 2020, 15:28 5
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Відповідне рішення на сесії підтримали 35 депутатів
Відповідне рішення на сесії підтримали 35 депутатів
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Херсонська облрада виступає за неупереджений судовий розгляд справи стосовно голови обласної ради Владислава Мангера, який підозрюється в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це пише RegioNews посиланням на Укрінформ.

Відповідне рішення Херсонської обласної ради "Про підтримку голови обласної ради Владислава Мангера" на сесії 14 серпня підтримали 35 депутатів.

Підтримати голови обласної ради Владислава Мангера щодо неупередженого судового розгляду", - йдеться у рішенні.

На сесії було зазначалося, що це рішення обласна рада направить до Генпрокуратури України.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на активістку Катерину Гандзюк здійснили напад, її облили сірчаною кислотою. Після цього вона з сильними опіками потрапила в реанімацію, але 4 листопада померла в лікарні.

У замовленні нападу на Гандзюк підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також в справі фігурує Олексій Левін, якого вважають організатором нападу на активістку.

31 липня 2020 року під будівлею МВС пройшла акція до другої річниці нападу на Катерину Гандзюк. Активісти вимагали у Авакова покарати винних у її смерті.

4 серпня Верховний суд відмовився передавати справу Мангера в Херсон.

суд облрада Херсон генпрокурор Катерина Гандзюк Владислав Мангер депутати
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