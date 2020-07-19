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19 липня 2020, 12:15 3

Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими

19 липня 2020, 12:15 3
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Сьогодні судно спробують підняти третій раз
Сьогодні судно спробують підняти третій раз
Фото: Державна екологічна інспекція в Одеській області
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Дві спроби зняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси упродовж 18 липня виявилися безуспішними.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція в Одеській області на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Згідно з повідомленням, у суботу були проведені всі підготовчі роботи для початку евакуації судна.

При спробі підняти судно обірвався трос одного з двох буксирів", - зазначили в інспекції.

Повідомляється, що сьогодні, 19 липня, фахівці зроблять третю спробу підняти судно.

Інспектори Державної екологічної інспекції в Одеській області контролюють процес транспортування танкеру для спостереження вирогідного забруднення шляхом відбору проб морської води", – повідомила інспекція.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перевернулося.

Із затонулого танкера у море періодично витікають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханову через танкер Delfi.

Одеса екологія море пляж Танкер
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