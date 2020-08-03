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03 серпня 2020, 19:45

Танкер "Делфі" можуть діставати по частинах - голова ОДА Куций

03 серпня 2020, 19:45
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Такий метод загрожує великими збитками для екосистеми
Фото: Думська
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Танкер «Делфі» можуть розпиляти на частини, не зважаючи на загрозу для навколишнього середовища.

Про це глава Одеської ОДА Максим Куций заявив в ефірі 7 каналу, пише Regionews.

Раніше Держекоінспекція попереджала, що розрізання танкера і витікання нафтопродуктів, які залишилися, загрожує забрудненням моря в 40 разів більшим, ніж всі попередні розливи разом узяті.

Однак глава ОДА Максим Куций заявив, що є й інша думка експертів: якщо піднімати танкер нерозрізаним, загроза виявиться не меншою.

Він також додав, що багато підрядників вже висловили бажання взятися за проведення операції. Зараз тривають консультації експертів.

Разрежут ли "Делфи"?

:( Танкер "Делфи" могут всё же распилить на части! Ранее Госэкоинспекция предупреждала, что это грозит загрязнением моря в десятки раз сильнее, чем все предыдущие разливы вместе взятые. Однако глава ОГА Максим Куцый рассказал, что есть и другое мнение экспертов: если снимать танкер неразрезанным, угроза окажется не меньшей. К чему нас морально готовят?

Опубліковано 7 канал Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в море.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.

Одеса екологія море Куций Максим Танкер
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