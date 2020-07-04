Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханову через танкер Delfi

Він незадоволений темпами ліквідації наслідків аварії танкера

Він незадоволений темпами ліквідації наслідків аварії танкера

Фото: odessitua

Президент Володимир Зеленський обурився через те, що затонулий танкер Delfi досі не прибрали, і з нього витікають небезпечні речовини.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з мером Одеси Геннадієм Трухановим, передає RegioNews.

Якого числа уберуть цю махіну? В людей пляжна відпуска. Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його. Якщо не здатні прибрати самі, ми відправимо когось із ДСНС, розріжемо і вивеземо. Тоді вже нікого не цікавитиме законно це, чи незаконно", - сказав Зеленський.

У свою чергу чиновники заявили, що компанія-судновласник постійно переносить термін виконання демонтажу судна. Мер Одеси Геннадій Труханов також звинуватив компанію в незаконній діяльності.

Водночас представник компанії розповів під час зустрічі, що міська екологічна служба не дозволила порізати судно на частини і вивезти його. А голова Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що до 20 липня судно приберуть.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявляв, що прибрати танкер Delfi з пляжу зможуть не раніше осені.

25 червня в Одесі обмежили доступ до пляжу "Дельфін" біля затонулого судна з-за продовжують витікати з неї нафтопродуктів. Пізніше з'явилася інформація про те, що вода поблизу затонулого судна чиста.