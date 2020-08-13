"Delfi” обещают убрать до Дня независимости
Компания «Краншип» должна отогнать танкер «Delfi» с одесского пляжа до Дня Независимости Украины.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передаёт Regionews со ссылкой на"Цензор.нет".
В течение двух недель, до Дня Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным "символом" на одесском пляже", — сказал министр.
Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.
Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханова через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.
24 июля с Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.
3 августа председатель ОГА Куцый заявил, что танкер "Делфи" могут доставать по частям. Ущерб природе от танкера Delfi оценивают уже в 20 тыс. долларов.
10 августа в Одессе начались подготовительные работы по поднятию танкера Delfi, которые будет выполнять частная компания за свой счет без привлечения денег из бюджета.