"Delfi” обещают убрать до Дня независимости

Компания "Краншип" должна отогнать танкер с пляжа

Компания "Краншип" должна отогнать танкер с пляжа

Фото: Думская

Компания «Краншип» должна отогнать танкер «Delfi» с одесского пляжа до Дня Независимости Украины.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передаёт Regionews со ссылкой на"Цензор.нет".

В течение двух недель, до Дня Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным "символом" на одесском пляже", — сказал министр.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханова через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля с Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.

10 августа в Одессе начались подготовительные работы по поднятию танкера Delfi, которые будет выполнять частная компания за свой счет без привлечения денег из бюджета.